Обертывания и SPA косметика

Компания UNAEVA стремится идти в ногу со временем. Мы встречаемся с лучшими профессионалами в нашей отрасли для разработ...
Чемпионат Центральной Сибири по массажу имени А.А. Бирюкова системы ЕКС НФМ прошел в Новосибирске 18 сентября 2021г. Рез...
17 сентября 2021 года в Новосибирске прошло 2-е ежегодное мероприятие для встречи и обмена опыта мастеров и только начин...
Прошёл III Региональный Чемпионат по массажу Санкт-Петербурга и Северо-Запада.
Номинация «Медицинский массаж» не случилась. Это...