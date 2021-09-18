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Профессиональная косметика для СПА салонов

Обертывания и SPA косметика

Производство и продажа средств для массажа и обертываний UNAEVA в спа-салоны, медицинские центры и санатории.
Обертывания
Скрабы
Антицеллюлитные средства
Массажные средства

Новости СПА индустрии

ТОПСПАФЕСТ 2021 - UNAEVA в гостях у Вадима Дубова

ТОПСПАФЕСТ 2021 - UNAEVA в гостях у Вадима Дубова

Компания UNAEVA стремится идти в ногу со временем. Мы встречаемся с лучшими профессионалами в нашей отрасли для разработ...

28.09.2021
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Призы от компании UNAEVA получили призеры и участники Чемпионата Центральной Сибири по массажу 2021

Призы от компании UNAEVA получили призеры и участники Чемпионата Центральной Сибири по массажу 2021

Чемпионат Центральной Сибири по массажу имени А.А. Бирюкова системы ЕКС НФМ прошел в Новосибирске 18 сентября 2021г. Рез...

23.09.2021
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Компания UNAEVA выступила партнером II Конгресса Wellness & SPA Массаж: Традиции и инновации

Компания UNAEVA выступила партнером II Конгресса Wellness & SPA Массаж: Традиции и инновации

17 сентября 2021 года в Новосибирске прошло 2-е ежегодное мероприятие для встречи и обмена опыта мастеров и только начин...

22.09.2021
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Компания UNAEVA выступила спонсором III Чемпионата Санкт-Петербурга по массажу

Компания UNAEVA выступила спонсором III Чемпионата Санкт-Петербурга по массажу

Прошёл III Региональный Чемпионат по массажу Санкт-Петербурга и Северо-Запада.
Номинация «Медицинский массаж» не случилась.  Это...

18.09.2021
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